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Самолет, который летел из Москвы в Челябинск, экстренно сел в Казани

Происшествия
Сегодня, 20:31
Автор: 
Инна Шемаева

Экипаж самолета, вылетевшего сегодня, 14 марта, из Москвы в Челябинск, подал сигнал тревоги во время полета. Из-за дебошира ему пришлось приземлиться в аэропорту Казани.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" собственный источник в правоохранительных органа, самолет выполнял рейс по маршруту "Москва-Челябинск".

Экипаж самолета подал сигнал тревоги и запросил экстренную посадку из-за авиадебошира на борту. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в Казани.

Это второе за сутки ЧП с самолетами, которые вылетают в Челябинск. Первое произошло в пятницу, 13 марта. Поступила информация о взрывном устройстве на борту воздушного судна. Взрывного устройства обнаружено не было.

Автор: 
Инна Шемаева
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