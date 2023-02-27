Сбил с ног: в Еманжелинске хозяйка пса заплатит 300 тысяч рублей пенсионеру за сломанное бедро

В Еманжелинске (Челябинская область) по иску прокурора суд взыскал компенсацию в размере 300 тысяч рублей морального вреда в пользу пенсионера, пострадавшего на улице от домашней собаки.

Мужчину сбила с ног собака породы Кане-корсо, в результате чего он упал на асфальт, получил закрытый перелом шейки бедра со смещением и перенес хирургическую операцию.

Владелица собаки не предприняла достаточных мер предосторожности, животное передвигалось на улице свободно и неконтролируемо, без поводка и намордника.

«В настоящее время мужчина не может самостоятельно передвигаться, не имеет возможности продолжать активную жизнь, постоянно чувствует физическую боль от полученной травмы», - сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Решением Еманжелинского городского суда требования прокурора удовлетворены, в пользу пенсионера взыскано 4639 рублей, израсходованных на самостоятельное приобретение лекарственного препарата и 300 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.