Семейная пара челябинцев перевела мошенникам почти 800 тысяч рублей

В Челябинске семейная пара из Советского района стала жертвой мошенников, лишившись почти 800 тысяч рублей.

Злоумышленники, сумевшие обмануть супругов, действовали по распространенной схеме: позвонили и представились сотрудниками банка. Звонившие сообщили, что по банковским счетам челябинцев зафиксированы сомнительные операции и неизвестные пытаются получить доступ к их денежным средствам либо оформить кредит. В дальнейшем из-за страха потерять свои сбережения доверчивые супруги последовали всем указаниям мошенников.

Сначала они перевели злоумышленникам около двухсот тысяч рублей, после чего еще около 300 тысяч – с кредитной карты, а после очередного звонка от лжесотрудника банка 53-летние супруги оформили кредит на сумму 270 тысяч рублей в отделении банка, клиентами которого они не являются, и там же обналичили его и через банкомат перевели денежные средства на счета, указанные мошенником.

Во втором случае 50-летней жительнице областного центра также поступил телефонный звонок от якобы сотрудника банка. Звонивший сообщил, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит и для аннулирования данной заявки ей необходимо лично (и как можно) скорее оформить кредит в ближайшем отделении банка, после чего обналичить его и перевести на специальный счет. Потерпевшая так и сделала, оформила кредит на сумму около 240 тысяч рублей и перевела все деньги мошенникам.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие противоправных деяний и задержание подозреваемых.

«Сотрудники банков никогда не звонят с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, не запрашивают реквизиты банковских карт и SMS-коды. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству», - подчеркивает заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска управления МВД России по городу Челябинску капитан полиции Дмитрий Павлишин.

При поступлении телефонных звонков от сотрудников банка с сообщениями о попытках несанкционированного доступа к счетам и картам, принуждении к оформлению кредита, необходимо незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно, по телефону, указанному на оборотной стороне карты.