Семейный подряд: в Челябинске мать «страховала» сына, делавшего «закладки»

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении 44-летней женщины и ее 17-летнего сына по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере.

В ходе предварительного расследования установлено, что в марте 2021 года молодой человек делал «закладки» и фотографировал эти скрытые места, а его мать за денежное вознаграждение помогала сыну (сопровождала его на «дело» и следила за обстановкой, пока он оборудовал тайники, предупреждала об опасности).

Несмотря на все меры предосторожности довести свой преступный умысел до конца мать и сын не смогли – были задержаны сотрудниками полиции.

Как сообщили в прокуратуре региона, из незаконного оборота у соучастников изъято около 25-ти граммов мефедрона.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска.