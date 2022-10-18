18.10.2022
Артиллерийский полк из Чебаркуля получил почетное наименование «гвардейский»
18.10.2022
Уроженцы Узбекистана приехали в Челябинск сбывать героин
18.10.2022
Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр
18.10.2022
Специалисты, не получившие право на отсрочку, получили уведомления на Госуслугах
18.10.2022
Виктор Рашников рассказал о дальнейшем развитии «Притяжения»
18.10.2022
Шесть человек пострадали в аварии на трассе М-5
Шесть человек пострадали в аварии на трассе М-5
«Лада Гранта» выскочила за пределы дороги и перевернулась
17.10.2022
В Миассе «Урал» столкнулся с троллейбусом
13.10.2022
Три ребенка пострадали в аварии на трассе
11.10.2022
В аварии на Худякова пострадала беременная челябинка
06.10.2022
Поводом стало ДТП: в отношении полицейской из Чебаркуля главк проводит проверку
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022