Шесть человек пострадали в аварии на трассе М-5

Шесть человек, в том числе двое детей, получили травмы в аварии на трассе М-5. Виновник аварии 11 раз привлекался на нарушение правил дорожного движения.

Дорожное происшествие случилось 17 октября около полуночи на 1785-м километре автодороги Москва-Челябинск.

«Водитель автомобиля «Лада Гранта», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения на участке реконструкции дороги, совершил выезд за пределы дороги вправо, после чего опрокинулся», - рассказали в ГИБДД Челябинской области.



В результате ДТП водитель получил телесные повреждения. Также пострадали пассажиры – двое мужчин, одна женщина, девочка десяти лет и мальчик семи лет.

Согласно данным ГИБДД, стаж водителя девять лет, к административной ответственности за нарушение дорожных правил привлекался 11 раз.



Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.