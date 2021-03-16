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Сход вагонов изменил маршруты движения поездов по территории Челябинской области

В Челябинской области пассажирские поезда изменят маршрут движения в связи со сходом грузовых вагонов на участке Сыростан – Хребет Южно-Уральской железной дороги.

Напомним, ранним утром 16 марта на 1978 километре перегона Сыростан-Хребет ЮУЖД сошли с рельс груженые углем вагоны поезда. На путях в обоих направлениях лежат 17 вагонов.

Движение на данном участке железной дороги приостановлено. Ведутся аварийно-восстановительные работы. ОАО «РЖД» принято решение о пропуске пассажирских поездов по альтернативным направлениям.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, поезда № 332 Уфа – Новый Уренгой и № 148 Астрахань – Нижневартовск проследуют измененным маршрутом через Михайловский Завод – Дружинино – Екатеринбург.

Поезда № 102 Пенза – Тюмень, № 128 Адлер – Красноярск, № 351 Приобье – Уфа, № 59 Новокузнецк – Кисловодск, № 123 Новосибирск – Белгород отправятся через Карталы – Белорецк.

Пассажиры поездов № 14 Москва – Челябинск и № 392 Москва – Челябинск доставлены в Челябинск автобусами.

Поезд № 391 Челябинск – Москва отправится со станции Златоуст, куда пассажиры будут доставлены автобусами.

Отменены пригородные поезда № 6056 сообщением Златоуст – Челябинск, № 6042 Златоуст – Челябинск, № 6055 Челябинск – Златоуст, № 6003 Челябинск – Златоуст.

«При задержке поезда более чем на четыре часа пассажиры будут обеспечены питанием и водой. Пассажиры, ожидающие прибытия данных поездов на вокзалах, будут размещены в залах ожидания повышенной комфортности и также обеспечены питанием и водой», - заверили в ЮУЖД.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).