Ситуация накаляется: в Челябинской области горит Джабык-Карагайский бор

В Челябинской области горит Джабык-Карагайский бор. По данным главного управления лесами региона, очагов возгорания два.

Со стихией борются совместные силы и средства МЧС, лесничеств области: 105 человек и 37 единиц техники работают на одном участке, 19 человек и девять единиц техники - на другом.

Ветер не утихает, продолжает систематически менять направление – это очень осложняет тушение пожаров.

Ближе всего огонь подошел к селу Анненскому, но пока критическую отметку к населенному пункту не перешел.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что побывал во всех населенных пунктах, находящихся под угрозой. Он напомнил, что огонь добрался до двух – Джабыка (здесь сгорели 63 дачных и жилых строений, три человека получили легкие ожоги) и Запасного (здесь пострадали 15 домов) в Карталинском районе.

В пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что на Запасное верховой пожар из леса перекинулся через минерализованные полосы шириной 15-20 метров в связи с резкой сменой направления. Оповещение и эвакуация населения в безопасные районы были проведены заблаговременно. Информация о пострадавших не поступала.

«Будем помогать всем погорельцам. Я сейчас общался с жителями, мы это обсудили. Сейчас самое главное - потушить пожар. К сожалению, ветер до 25 метров в секунду. Я сам видел, как в Джабыке распространяется пламя. Несколько полос опашки, дорога, ещё полоса опашки, и, тем не менее, ветер такой, что сверху идёт пламя – там высокие хвойные деревья. Вызвали специальную технику, авиацию. Сегодня с утра прибыл самолет из Ростова Бе-200, вертолет Ми-8, запросили дополнительную поддержку. Сейчас в Магнитогорске сел самолёт ИЛ-76, он набирает 40 тонн воды и летит в ближайшее время сюда. Также военные выделили ещё один вертолет Ми-8. Работает вся техника, сгруппированы ресурсы МЧС, региональная пожарная охрана», - подытожил Алексей Текслер.

По данным областного правительства, в тех населенных пунктах, которые находятся в зоне пожаров, в настоящее время работает 37 пожарных бригад.

«Пожарные делают все возможное. Мы развернули несколько пунктов временного размещения в Новокаолиновом, Снежном и в Карталах. Эвакуированных из Джабыка и Запасного людей обеспечиваем питанием, водой. Повторюсь, основная наша задача - чтобы прекратился огонь. Дальше будем восстанавливать, помогать людям», - отметил Алексей Текслер.

В Нагайбакском районе пожарные и добровольцы вечером пятницы вышли на борьбу с огнем в двух километрах от Парижа. Чтобы остановить огонь, кромку леса опахивают сельскохозяйственной техникой.

Заместитель губернатора Челябинской области Евгений Голицын сообщил, что активную помощь профессионалам оказывают волонтеры. Например, местная предприниматель Васильева поставила в школьную столовую, где кормят огнеборцев и добровольцев, продукты.

Группировка МЧС России увеличена в регионе до пятисот человек, в ликвидации пожаров задействовано 115 единиц техники и четыре пожарных поезда. Авиацией МЧС России совершено в общей сложности 32 сброса воды общим объемом более 130 тонн.

Напомним, юг региона заполыхал во второй половине дня восьмого июля. Сегодня, девятого июля, Алексей Текслер ввел в Челябинской области режим ЧС.