Из лагеря недалеко от Парижа эвакуировали южноуральских детей

В Челябинской области из летнего оздоровительного лагеря, расположенного недалеко от Парижа, эвакуировали всех отдыхающих детей. Причина – лесной пожар, подобравшийся достаточно близко.

Как сообщает ГУ МЧС области, около села Париж (Нагайбакский район) горит лес на площади приблизительно 25 гектар.

Расстояние от места лесного пожара до села Париж составляет четыре километра. Проведена опашка периметра пожара со стороны населенного пункта. В настоящий момент угрозы Парижу нет.

Но в качестве превентивной меры было решено эвакуировать детей из летнего оздоровительного лагеря, находящегося в сосновом лесу в 10 километрах от села Париж.

«Превентивная мера принята для спокойствия в первую очередь детей и их семей, около часа назад всех воспитанников (около 120 человек) автобусами развезли по домам», - сообщает пресс-служба правительства области.

В настоящее время на месте лесного пожара работают специалисты Главного управления лесами Челябинской области. В помощь лесникам привлечены силы и средства регионального чрезвычайного ведомства - 103 человека и 18 единиц техники, от МЧС – 93 человека и 13 единиц техники.

«Для усиления группировки к месту следуют сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, Миасского гарнизона пожарной охраны, а также две группы Уральского учебно-спасательного центра», - уточнили в ГУ МЧС области.