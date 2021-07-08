08.07.2021
Из лагеря недалеко от Парижа эвакуировали южноуральских детей
08.07.2021
НМУ продлены в Челябинске, Сатке и Коркино
08.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на девятое июля
08.07.2021
Спасатели Троицка нашли пропавшую пенсионерку с диабетом спустя неделю поисков
08.07.2021
Прокуратура проверит птицефабрику, которая сливает стоки в реку Теча
08.07.2021
Житель Коркино, решив защитить девушку, обвинил ее соседа в хищении
Из лагеря недалеко от Парижа эвакуировали южноуральских детей
11.05.2021
Дымка от лесных пожаров отмечена в 12 муниципалитетах Челябинской области
07.05.2021
За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области
31.03.2021
Сергей Лавров: Челябинская область должна войти в пожароопасный сезон в полной боевой готовности
20.07.2020
Засуха в Челябинской области привела к раннему возобновлению лесных пожаров
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021