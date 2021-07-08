В Карталинском районе горит лес

В Карталинском муниципальном районе (Челябинская область) горит лес, местные жители в панике.

Женщина, живущая рядом с лесным массивом, сегодня днем, восьмого июля, написала о пожаре в Инстаграм губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

«Помогите потушить. Там очень страшно. Много поселений рядом с лесом. Помогите. Около посёлка Новокаолиновый», - сообщила жительница района.

В ГУ МЧС региона отметили, что тушение леса ведется в настоящее время. Борьбу со стихией сильно осложняет сильный ветер – его порывы способствуют распространению огня. К счастью, несмотря на неблагоприятные погодные условия пожарные сумели предотвратить угрозу перехода огня на близлежащие населенные пункты.

По информации пресс-центра главного управления МЧС России по Челябинской области, к месту происшествия были отправлены два пожарных поезда. Свои подразделения выставил Карталинский гарнизон пожарной охраны.

«На защите населенных пунктов стоят пожарные автоцистерны, производится опашка по периметру пожара», - уточнили в ведомстве.

Точную площадь возгорания еще уточняют. На месте работает группировка из ста человек и 23-х единиц техники. Помощь коллегам окажут сотрудники Уральского учебно-спасательного центра (почти 50 человек) с восемью единицами техники. Вопрос о привлечении данной группировки к тушению лесного пожара уже согласован.