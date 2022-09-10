Ситуация с попыткой массового убийства собак в Челябинске на контроле в столичной прокуратуре

В челябинском поселке Першино (Металлургический район) восьмого сентября была совершена попытка массового убийства собак, живущих в частном секторе.

Местный житель, заявив, что четвероногие задушили его кур (при этом мужчина путался в «показаниях», называя разное количество якобы убитой собаками птицы – четыре, шесть, восемь), в семь утра гонялся за животными с тяпкой, но, конечно, не догнал. После обеда он сел за руль автомобиля и попытался задавить собак, чему есть свидетель, готовая дать показания в полиции.

Когда одна из кормящих собак местных жительниц пошла к нему домой, чтобы поговорить, он прямо сказал ей, что обязательно, безо всякого сомнения убьет животных – отравит ядом, задавит, забьет. Мужчина сказал, что все собаки будут валяться дохлыми в траве – так же, как сейчас в ней спят.

На предложение девушки возместить причиненный бездомными собаками ущерб он ответил отказом, сказав, что убитые куры уже утилизированы, а он купил новых. Так что никаких доказательств он не предоставил.

Житель Першино заявил, что убьет всех собак, даже тех, которые находятся в отдалении от его дома, не лают, ничего плохого ни ему, ни другим людям не делают и являются совершенно не опасными для окружающих.

Девятого сентября Зарина написала заявление в полицию. Сегодня, десятого сентября, на место выезжал страж порядка в звании майора, взял у нее показания, сказав, что передаст информацию местному участковому, а тот ответит в течение десяти дней (за это время с животными может случиться что угодно).

Девушка обращалась и в администрацию города, где ей заявили, что данная проблема – не в компетенции властей. Зарину направили в службу отлова, где ответили, что раз собаки (белая и черная) с бирками, значит их – после всех этапов проверки - стерилизовали и выпустили в естественную среду обитания как неопасных для человека.

Также нападению со стороны мужчины подвергся Малыш – пес, живущий при организации с двухмесячного возраста. Собака свободно перемещается по округе. В теле четвероногого – две пули. Это показал рентген. Малыша, в которого стреляли, как минимум, дважды лечили добрые люди. Еще две собаки, которых хотят убить, - овчарки, рыжая и черная. Сюда их подкинули год назад, все это время преданных человеком животных кормят Зарина и другие неравнодушные жительницы Першино.

В настоящее время зоозащитницы решают вопрос пристройства белой собаки. Ее хотят отдать на платную передержку. Черная собака, которая пришла сюда вместе с белой, тоже срочно нуждается в пристройстве, иначе может случиться беда.

Несмотря на то что собаки сытые (благодаря добрым людям) и совершенно не агрессивные, а некоторые из них диковаты – боятся человека, находятся те, кто пытается искусственно превратить четвероногих в монстров, внушающих страх.

«Стою у магазина, собаки спят на солнышке. Идет подросток - огромный, здоровенный, лет 15-ти, останавливается и начинает истошно кричать. При этом он меня не видит, а вот я его вижу очень хорошо. Подхожу, спрашиваю, зачем ты кричишь, а он отвечает: собаки напугали. То есть нагло, откровенно обманывает - собаки крепко спали и его даже не видели. А после такого крика разбежались в разные стороны, не понимая, что происходит», - рассказала Зарина, предположив, что это сделано специально, чтобы потом кричать на всех углах, что на ребенка напали злые собаки.

Боясь, что с их подопечными может случиться беда, жительницы поселка Першино написали обращение в прокуратуру Московской области и уже получили положительный ответ: в надзорном ведомстве заявили, что берут ситуацию на свой личный контроль и спустить происходящее на тормозах не дадут.

К слову, около двух недель назад там, где мужчина утром седьмого сентября пытался задавить четвероногих на машине, появился труп красивой рыжей собаки с пакетом на голове. Сняв пакет, люди обнаружили, что ее замучили до смерти – вся морда несчастного животного была сильно окровавлена. Это явное убийство. Жестокое преступление.

Зарина не исключает, что это было предупреждение – жить здесь собакам не дадут.