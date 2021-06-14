СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино

Следственные органы СКР начали проверку по факту хлопка бытового газа и возгорания в квартире пятиэтажного дома в Коркино (Челябинская область).

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

ЧП произошло 14 июня около полудня по адресу: Коркино ул. 30 лет ВЛКСМ, 175 в квартире на четвертом этаже.

По данным ГУ МЧС и районной администрации, возгорания не было. Произошел лишь хлопок газовоздушной смеси без горения.

По предварительным данным СУ СКР, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

Пострадал 26-летний житель. Он получил ожог порядка 90% тела. Пострадавший находится в реанимации районной больницы.

Молодой человек с ожогами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение.

По данному факту проводится доследственная проверка. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - подчеркнули в СУ СКР региона.