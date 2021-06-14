14.06.2021
Фестиваль «Пламя Аркаима» увидело более трех тысяч человек
14.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15 июня
14.06.2021
Афиша на 15 июня
14.06.2021
Во вторник более семи тысяч южноуральских выпускников будут сдавать ЕГЭ по обществознанию
14.06.2021
СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино
14.06.2021
Спасатели Миасского отряда пришли на помощь сапсерфингисту и квадроциклисту
СК начала проверку по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Коркино
11.06.2021
Обвиняемого в зверской расправе над женой южноуральца могут отправить в психбольницу
03.06.2021
Первый замминистра строительства Белавкин подозревается в получении взятки более миллиона
02.04.2021
Бастрыкин поручил проверить следователей СК Челябинска
20.03.2021
Возбуждено уголовное дело по факту травмирования жительницы Миньяра глыбой снега с крыши
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021