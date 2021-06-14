Пострадавший при хлопке газа в Коркино получил 90% ожогов тела

В результате хлопка газа в пятиэтажном доме Коркино (Челябинская область) пострадал 26-летний мужчина. У него обожжено 90 процентов тела.

Подробности чрезвычайного происшествия с газом в одной из квартир уточнила администрация Коркинского муниципального района.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси без последующего горения произошел в 11 часов 28 минут в квартире дома №175 по улице 30 лет ВЛКСМ. Незамедлительно на место прибыли все экстренные службы.

«В результате происшествия есть один пострадавший – молодой человек, 1995 года рождения, получил ожоги 90 процентов тела», - сообщили в администрации Коркинского района. Пострадавший в настоящее время находится в реанимации городской больницы Коркино.

По предварительным данным, предварительная причина ЧП - нарушение правил эксплуатации газовой плиты. В результате хлопка снесена межкомнатная стена.

«Жители подъезда многоквартирного дома эвакуированы, специалисты проводят обследование», - рассказали в мэрии. Жильцы смогут вернуться в свои квартиры лишь после тщательного обследования жилого дома и при отсутствии угроз безопасности жизни людей и только после проведения инструктажа.

Во вторник, 15 июня, будет проведены мероприятия по восстановлению газоснабжения.