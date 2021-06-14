14.06.2021
Пострадавший при хлопке газа в Коркино получил 90% ожогов тела
14.06.2021
Храм в Бродокалмаке нуждается в помощи
14.06.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 88 новых случаев ковида
13.06.2021
Челябинский городской бор страдает из-за поджигателей тополиного пуха
13.06.2021
Тушили всем миром: в Челябинске сгорело три дома
13.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 14 июня
Пострадавший при хлопке газа в Коркино получил 90% ожогов тела
31.05.2021
Новое происшествие на водоводе в Коркинском районе
21.05.2021
В Коркино и Розе возобновлена подача воды, но ремонтные работы продолжаются
08.05.2021
В Шумаках, где в воде обнаружили ртуть, пробурят новую скважину
03.01.2021
В Коркино и Розе коммунальная авария оставила жителей без воды
Текслер поздравляет всех южноуральцев с Днем России
12.06.2021
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021