СК не согласен, что бывшего замначальника полиции Магнитогорска оставили на свободе

Следственный комитет Челябинской области просит прокуратуру региона оспорить решение суда об оставлении на свободе бывшего заместителя начальника полиции Магнитогорска (Челябинская область) Мурата Ахметова, осужденного за мошенничество.

Собранные следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя начальника УМВД РФ по Магнитогорску Мурату Ахметову, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 159 УК РФ – «Мошенничество»

«Следствием и судом установлено, что осужденный получил от предпринимателя денежные средства в сумме более 400 тысяч рублей, обещая содействие в прекращении уголовного преследования, оказание общего покровительства и не проведении проверочных мероприятий в отношении него. При этом осужденный не обладал служебной возможностью совершить указанные действия», - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Заместитель начальника полиции Магнитогорска (Челябинская область) Мурат Ахметов, промышлял «легким» заработком давно.

По данным источника, на преступный путь Ахметов встал еще в 2014 году, когда служил в отделе полиции «Левобережный» Магнитогорска простым опером.

Кроме того, по словам источника, Ахметов получал взятки от главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова , в отношении которого сейчас возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки», а также от предпринимателей - в период с 2019-го по 2021 годы.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок два с половиной года условно и штрафа. Следственные органы обратились в органы прокуратуры с ходатайством о решении вопроса по обжалованию приговора с учетом общественной опасности совершенного преступления.