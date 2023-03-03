03.03.2023
СК не согласен, что бывшего замначальника полиции Магнитогорска оставили на свободе
03.03.2023
«Усмиряя атом – защищая страну»: в Челябинске открылась выставка об Игоре Курчатове
03.03.2023
Амбассадор заповедного дела Игорь Шпиленок снимает красоты Таганая
02.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на третье марта (18+)
02.03.2023
В Челябинской области оценят уровень коррупции
02.03.2023
Бастрыкин держит на контроле проверку банного комплекса, после посещения которого заболели трое детей
СК не согласен, что бывшего замначальника полиции Магнитогорска оставили на свободе
02.03.2023
По факту падения льда на малыша в Магнитогорске возбуждено уголовное дело
28.02.2023
Коммунальщики Челябинска противостоят нависшей над городом угрозе
03.02.2023
Жителей Троицка замучили скачки напряжения, проверку по жалобе горожан начал СК
03.02.2023
СК проверит информацию о нападении бродячих собак на школьников Златоуста
Южноуральцев просят не отправляться в дальние поездки до шестого марта
02.03.2023
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до двух часов третьего марта
02.03.2023
Миндортранс: На дорогах Челябинской области сохраняется сложная обстановка
02.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
01.03.2023
На сигвее? По новым правилам!
01.03.2023