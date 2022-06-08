Челябинский облсуд оставил Байдавлета Тайбергенова под стражей

Челябинский областной суд оставил бывшего главу Агаповского района Байдавлета Тайбергенова под стражей.

Представление прокурора и жалобу адвоката экс-чиновника облсуд рассмотрел в апелляционном порядке сегодня, восьмого июня, удовлетворив представление прокурора и оставив без удовлетворения жалобу стороны защиты Тайбергенова, просившую суд отменить решение суда первой инстанции и заменить ее подопечному меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском областном суде, на сегодняшнем заседании были внесены уточнения в резолютивную часть постановления.

Мера пресечения Байдавлету Тайбергенову в виде содержания под стражей избрана вышестоящей судебной инстанцией на срок один месяц 27 суток, то есть до 20-го июля 2022-го года.

Напомним, в СИЗО Тайбергенова 24-го мая текущего года (до 20-го июля) отправил Ленинский суд Магнитогорска.

По данным следствия, в период 2016-2018-го годов Байдавлет Тайбергенов получил от представителя коммерческой организации взятки деньгами и услугами на сумму сумме свыше одного миллиона рублей. Взамен глава Агаповского района совершал действия по заключению договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения в нарушение действующего законодательства. В отношении Тайбергенова было возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ «Получение взятки».