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Скончалась челябинка, пострадавшая в ДТП с участием пьяного полицейского из Нижневартовска

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Скончалась челябинка, пострадавшая в ДТП с участием пьяного полицейского из Нижневартовска

Скончалась молодая челябинка, в машину которой врезался пьяный полицейский из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА). Шесть дней она провела в коме. Все усилия врачей оказались бессильны. Полученные травмы были несовместимыми с жизнью.

Напомним, авария произошла на автодороге в Еткульском районе. Полицейский из Нижневартовска, находившийся за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области, в результате ДТП тяжелые травмы получила одна из пассажирок. Полицейский находится в очередном отпуске. Девушка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Сегодня она скончалась.

Изначально уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части второй статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Учитывая смерть потерпевшей, уголовное дело будет переквалифицировано.

Полицейский будет задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.