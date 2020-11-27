Скончалась челябинка, пострадавшая в ДТП с участием пьяного полицейского из Нижневартовска
Скончалась молодая челябинка, в машину которой врезался пьяный полицейский из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА). Шесть дней она провела в коме. Все усилия врачей оказались бессильны. Полученные травмы были несовместимыми с жизнью.
Напомним, авария произошла на автодороге в Еткульском районе. Полицейский из Нижневартовска, находившийся за управлением легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем.
Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Челябинской области, в результате ДТП тяжелые травмы получила одна из пассажирок. Полицейский находится в очередном отпуске. Девушка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу. Сегодня она скончалась.
Изначально уголовное дело было возбуждено по пункту «а» части второй статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».
Учитывая смерть потерпевшей, уголовное дело будет переквалифицировано.
Полицейский будет задержан. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.