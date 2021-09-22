Снежинец, который уговорил девочек-подростков употреблять наркотики, пытался оспорить приговор

Сегодня, 22 сентября, Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Данилы Николаева, оставил без изменения приговор Снежинского городского суда от 29 июля 2021 года. Данным приговором Николаев признан виновным в склонении к употреблению наркотических средств подростков.

Суд установил, что молодой человек, зная о несовершеннолетнем возрасте своей знакомой и ее подруги, в июне 2020 года предложил им употребить мефедрон, показал, как это нужно делать, заверил в безопасности приема наркотиков для здоровья. Девушки согласились на уговоры парня, последовали его указаниям, однако после приема дозы им стало плохо: появилась тошнота, головная боль, головокружение. Одна из потерпевших из-за плохого самочувствия начала кричать, звать на помощь, затем потеряла сознание. На крик девушки отреагировала соседка и вызвала сотрудников полиции.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда,

мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима.