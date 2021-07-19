Спасатели нашли мальчика, потерявшегося в лесу

Вчера, 18 июля, сотрудники МЧС спасли 14-летнего мальчика, который потерялся в лесу между поселками Селезян и Журавлево Еткульского района (Челябинская область).

В воскресенье днем на пульт диспетчера пожарно-спасательной части Еткульского муниципального района поступило сообщение о потерявшемся в лесу подростке. Как рассказали родители мальчика, они приехали из Копейска собирать грибы.

«На поисковые работы направились сотрудники пожарно-спасательных частей Коркино, Еманжелинска и Еткуля, также был задействован кинологический расчет и два квадроцикла. В общей сложности было привлечено 41 человек и 9 единиц техники, от МЧС - 16 человек и 5 единиц техники», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Всего было создано несколько групп, у каждой из которых был свой маршрут поиска. Не прошло и часу – ребенок был найден. Мальчик вышел на звук сирены пожарного автомобиля. Медицинская помощь подростку не потребовалась.