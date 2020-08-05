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Спасатели нашли отца с 10-летним ребенком, которые потерялись в нацпарке «Таганай»

Происшествия
Сегодня, 10:34
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В национальном парке «Таганай» завершены поиски отца с 10-летним мальчиком, которые потерялись четвертого августа. Их жизням ничего не угрожает.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области, мужчина с ребенком 10-ти лет самостоятельно вышел к поселку Магнитка. Для эвакуации пострадавших в поселение выдвинулась группа спасателей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, четвертого августа в десять часов вечера в Златоустовский отряд областной службы поступил звонок от женщины с сообщением, что ее супруг и сын 10 лет не вернулись из Национального парка «Таганай». Телефоны у них были отключены.

 

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Теги
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