Спасатели Усть-Катава несколько часов боролись за жизнь водителя из Дагестана

Резкое изменение погодных условий осложнило ситуацию на дорогах Южного Урала. Спасатели Усть-Катавского отряда (Челябинская область) вместе с врачами и сотрудниками пожарной охраны несколько часов боролись за жизнь водителя из Дагестана.

На скользком участке трассы с небольшим спуском в Усть-Катавском районе фуру занесло, водитель пытался стабилизировать большегруз, но не удержал машину на дороге. Сбив 30 метров металлического ограждения, фура, груженая пиротехникой, вылетела на обочину, завалилась на бок и еще несколько метров продолжала двигаться вниз по обочине, пока не столкнулась с деревом.

«В результате ДТП водитель получил множественные травмы и оказался заблокирован в деформированной кабине между стволом дерева и шасси грузовика. Спасатели смогли обеспечить экстренный доступ врачей к пострадавшему через люк, а затем несколько часов работали по деблокировке пострадавшего – спилили дерево, демонтировали рулевую колонку и водительское кресло, расширили проем лобового стекла и, эвакуировав раненого. передали его бригаде СМП», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Еще одно ДТП произошло на автодороге «Челябинск-Екатеринбург». Из-за сложных погодных условий произошло столкновение двух легковых автомобилей. Совместно с ПЧ-61 спасатели Мобильного отряда ПСС области произвели деблокировку зажатого после удара водителя Рено Логан - подушка безопасности на авто после удара не сработала, поэтому водитель получил множественные травмы лица, грудной клетки, нижних конечностей. Применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели деблокировали зажатые под торпедой ноги пострадавшего, эвакуировали его из салона, транспортировали к автомобилю и передали бригаде СМП.