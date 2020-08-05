Спасатели вторые сутки ищут отца с 10-летним ребенком, которые потерялись в нацпарке «Таганай»

В национальном парке «Таганай» спасатели Златоуста (Челябинская область) вторые сутки ищут мужчину с 10-летним сыном. Родственники пытались самостоятельно найти их, но эти усилия не увенчались успехом.

Четвертого августа в десять часов вечера в Златоустовский отряд областной службы поступил звонок от женщины с сообщением, что ее супруг и сын 10 лет не вернулись из Национального парка «Таганай». Телефоны у них отключены.

«Заявитель самостоятельно пыталась отыскать родных, найдя автомобиль в двух километрах от Центральной усадьбы, мужа и сына на месте не было, тогда женщина обратилась к спасателям. В пять часов утра пятого августа на поиски мужчины и ребенка были подняты резервные группы мобильного, Миасского и Усть-Катавского отрядов», - сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Потеряшек» сейчас ищут 28 спасателей с собаками. К поискам подключены также шесть автомобилей повышенной проходимости и четыре квадроцикла.