Спасатели Златоуста отыскали заблудившихся на Таганае туристов

Спасатели Златоустовского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области завершили поиск туристов, заблудившихся на Таганае.

Как оказалось, трое путешественников, проходивших один из популярных пеших маршрутов национального парка «Таганай», вечером 17-го августа разбили лагерь в приюте «Гремучий Ключ» и решили завершить день восхождением на Откликной гребень.

Уже возвращаясь назад, молодые люди поняли, что потеряли ориентировку, а три часа самостоятельных попыток найти дорогу не увенчались успехом. С наступлением темноты туристы дозвонились до ЕДДС и сообщили о проблеме.

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Дежурная смена Златоустовского отряда выехала на поиски заблудившихся туристов в 21 час 50 минут, в семь часов 50 минут утра молодых людей обнаружили на западном склоне Откликного гребня. Медицинская помощь пострадавшим не понадобилась, спасатели показали дорогу и проводили их к лагерю на «Гремучий Ключ».

Как рассказали сами туристы, померзнуть им все же пришлось: всю ночь они не сходили с места, как их и проинструктировали диспетчеры ЕДДС, для обогрева пытались развести костер, но он потух из-за дождя, а теплая кофта оказалась лишь одна на троих.

В поисково-спасательной службе Челябинской области отмечают, что при сохранении нормального самочувствия главной опасностью для туристов в горах при незапланированной ночевке остаются два фактора - темнота и переохлаждение. Первый значительно увеличивает риск получения травм при передвижении по скальным, каменистым участкам, а второй обусловлен традиционным в горной местности и увеличивающимся с наступлением осени перепадом температур воздуха.