Спасла медсестра: в больнице Пласта пациент с ножом напал на больного

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью. 59-летний мужчина, в ходе словесного конфликта нанёс проникающее ранение грудной клетки другому мужчине. Оба они лежали в туберкулезном диспансере.

Инцидент произошел второго сентября. В наряд группы задержания войск национальной гвардии РФ получил сообщение из дежурной части ОМВД России по Пластовскому району о том, что в туберкулезном отделении городской больницы Пласта, один гражданин нанес ножевое ранение другому.

«К оперативно прибывшим росгвардейцам обратилась старшая медсестра. Она указала на пациента отделения. С ее слов, в одной из палат двумя пациентами произошёл словесный конфликт. В какой-то момент, один из них выхватил нож и нанёс другому проникающее ножевое ранение грудной клетки. Пострадавший к моменту прибытия росгвардейцев находился в операционной. В настоящий момент его жизни ничего не угрожает», - сообщили в Росгварии.

Подозреваемый был задержан. Им оказался ранее не судимый 59-летний житель города Нефтекамск Республики Башкортостан.

На место вызвана следственно-оперативная группа, изъявшая нож.

Пострадавшим оказался 53-летний житель деревни Новая Соболева Аргаяшского района.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.