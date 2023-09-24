Ссора двух женщин в кафе Миасса вылилась в перестрелку и ранения двух посетителей

Ссора двух женщин в ночном кафе Миасса (Челябинская область) закончилась уличным конфликтом с участием их спутников и перестрелкой. Два посетителя, непричастных к разборке, получили огнестрельные ранения, сообщили в полицейском главке.

Местные жительницы ранним утром начали выяснять отношения сначала внутри кафе, а затем продолжили на улице.

«За одну из конфликтующих женщин вступился 45-летний мужчина. Он достал из внедорожника карабин «Сайга» и произвел неприцельные выстрелы в землю», - рассказали в полицейском главке. Пули рикошетом попали в двоих посетителей: 28-летнему - в грудь, 23-летнему – в ногу. Пострадавших молодых людей доставили в медучреждение, где им оказали необходимую помощь.

А стрелявший мужчина вместе со своим знакомым, владельцем джипа, поспешно уехать.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Экипажи ГИБДД ориентировали на розыск скрывшегося автомобиля. Оперативники опросили свидетелей. Содействие сотрудникам органов внутренних дел оказывали коллеги из УФСБ.

В результате слаженных действий удалось оперативно задержать на одной из баз отдыха мужчин, скрывшихся с места происшествия. Задержанными оказались 39-летний местный житель, владелец джипа, и 45-летний собственник «Сайги», приехавший из Нового Уренгоя. Оружие изъято, установлено, что у владельца оно находится легально.

Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По обстоятельствам произошедшего следствием ОМВД России по г. Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). В настоящее время с задержанными продолжается работа, проводятся дальнейшие следственные действия.