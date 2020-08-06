Суд обязал ЧЭМК заплатить бывшим работникам миллион рублей за причиненный вред здоровью

Больше миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда взыскали с ЧЭМК бывшие сотрудники за причиненным вред здоровью. Добиться этого им помогла областная организация «Горно-металлургический профсоюз России».

В суд Калининского района Челябинска с исками к ЧЭМК обратились девять сотрудников ЧЭМК, которые отработали на предприятии от 11 до 38 лет. Они требовали компенсации морального вреда за полученные профзаболевания и травмы на производстве.

«Они трудились в ферросплавных и плавильных цехах, цехе переработки неразлагающихся горячих шлаков. Мужчины выполняли обязанности шихтовщика, дробильщика, бригадира, плавильщика ферросплавов, слесаря-ремонтника, электрослесаря по ремонту печного и силового оборудования, женщины работали машинистами крана», - сообщили в федерации профсоюзов Челябинской области.

В результате регулярного контакта с вредными веществами им были установлены различные степени утраты трудоспособности, группы инвалидности и профессиональные заболевания – силикоз, хроническая обструктивная болезнь легких, пылевой бронхит, пневмофиброз, нейросенсорная тугоухость. Двое других работников получили серьезные травмы в результате несчастного случая на производстве.

Отстоять свое право на компенсацию рабочим помогла областная организация «Горно-металлургический профсоюз России».

Суд подтвердил вину работодателя по всем девяти искам и взыскал с него в пользу работников с учетом степени тяжести причиненного ущерба различные суммы компенсаций – от 110 тысяч до 200 тысяч рублей.