Суд подтвердил законность штрафов ФАС в отношении АО «Южуралмост»

Кассация подтвердила законность штрафов ФАС в размере 484,3 миллиона рублей в отношении «Южуралмост». Компания должна заплатить их в федеральный бюджет за заключение двух антиконкурентных соглашений.

Напомним, в марте 2019 года ФАС России признала организацию, нарушившей закон о защите конкуренции. Результатом таких действий компании стало ограничение конкуренции на рынке строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе УФАС, антиконкурентные соглашения реализованы при проведении десяти аукционов на общую сумму почти 2,4 миллиарда рублей. Во всех закупках победителем стал «Южуралмост», при этом снижение цены контрактов составило не более 1,5%.

Добавим, что данная компания некоторым образом связана с бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. В марте 2019 года он ушел в отставку. Одной из причин досрочного сложения полномочий назывались обвинения в картельном сговоре.

Тогда региональным УФАС были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на ремонт дорог на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей. Во всех аукционах победило АО «Южуралмост».

Отметим, что ранее Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд также оставили в силе постановления службы.

Арбитражный суд Московского округа признал законным правомерность постановлений ФАС России в отношении АО «Южуралмост».