В Челябинске на спецстоянку отправили очередную развалину на колесах

Почти девять тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

Верховный суд РФ отказал в жалобе челябинскому экс-губернатору

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение Арбитражного суда Московского округа. Ранее Арбитражный суд направил на новое рассмотрение дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО «Южуралмост».

«Отказать Дубровскому Борису Александровичу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», - говорится в документе суда.

Напомним, УФАС возбудила дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО «Южуралмост». В марте 2019 года Борис Дубровский, являясь губернатором Челябинской области, ушел в отставку. Одной из причин досрочного сложения полномочный назывался картельный сговор.

Региональным УФАС были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на ремонт дорог на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей. Во всех победило АО «Южуралмост».

В мае того же года Центральный аппарат ФАС России передал материалы в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в правоохранительные органы и Генпрокуратуру РФ.