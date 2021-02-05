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Верховный суд РФ отказал в жалобе челябинскому экс-губернатору

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение Арбитражного суда Московского округа. Ранее Арбитражный суд направил на новое рассмотрение дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО «Южуралмост».

«Отказать Дубровскому Борису Александровичу в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», - говорится в документе суда.

Напомним, УФАС возбудила дело о сговоре на торгах при проведении дорожных аукционов регионального миндортранса и АО «Южуралмост». В марте 2019 года Борис Дубровский, являясь губернатором Челябинской области, ушел в отставку. Одной из причин досрочного сложения полномочный назывался картельный сговор.

Региональным УФАС были выявлены нарушения антимонопольного законодательства при проведении 29 аукционов на ремонт дорог на общую сумму свыше восьми миллиардов рублей. Во всех победило АО «Южуралмост».

В мае того же года Центральный аппарат ФАС России передал материалы в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в правоохранительные органы и Генпрокуратуру РФ.

Автор: Дарья Антонова
Борис Дубровский
Верховный суд РФ
ФАС
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  • +7 919- 403 -53 -05

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05.02.2021 13:11
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Челябинский юрист-эколог намерен добиться закрытия Митрофановского кладбища
01.02.2021 16:05
Прокуратура ищет южноуральцев, которым организация задолжала 1,7 млн
01.02.2021 16:04
Сенатора Маргариту Павлову пригласили обсудить всероссийскую вакцинацию
01.02.2021 16:03
В Челябинской области две группы в детсадах Коркино изолировали как контактных по ковиду
01.02.2021 15:23
Южноуральские полицейские спасли замерзающую на трассе мужчину и женщину
01.02.2021 15:19
Челябинский театр готовится удивить зрителя знаменитым «Фаустом»
01.02.2021 14:42
ММК усовершенствовал систему обратной связи с клиентами
01.02.2021 14:22
В Челябинской области троица расстреляла водителя из-за его кроссовера
01.02.2021 14:20
Наталья Котова поручила включить в план уборки городскими подрядчиками «чужую» улицу
01.02.2021 14:14
Челябинцы жалуются на вонючий смог: Министры уехали, можно и за старое браться
01.02.2021 13:37
Штормовое предупреждение для южноуральцев на второе февраля
01.02.2021 13:33
ММК первого февраля отмечает 89-й день рождения
01.02.2021 13:14
Коммунальщики Челябинска очистят крыши домов от наледи и снега
01.02.2021 13:12
С первого февраля проиндексирован ряда социальных пособий
01.02.2021 12:53
В центре Челябинска поселилась краснокнижная утка-мандаринка
01.02.2021 12:47
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор о важности борьбы с ненавистью в сети Интернет
01.02.2021 12:43
Южноуральские дзюдоисты не позволили увезти Кубок губернатора из региона
01.02.2021 12:26
Наталья Котова обнаружила проблемные участки в центре Челябинска
01.02.2021 12:15
Силовики назвали точное количество задержанных на акции за Навального в Челябинской области
01.02.2021 12:05
После covid-19 ученые изучат бессимптомный грипп
01.02.2021 12:04
Медведев рассказал об отключении России от глобальной сети
01.02.2021 12:03
С 1 февраля в России запретили мат в соцсетях
01.02.2021 12:02
Орёл не допустит подрезки деревьев в Ленинском районе «под карандаш»
01.02.2021 11:45
В Челябинской области за сутки выздоровело в два раза больше пациентов с ковидом, чем заболело
01.02.2021 11:44
Дело чиновницы южноуральского минздрава, которую поймали при получении взятки, передано в суд
01.02.2021 11:33
Олег Извеков: Стратегия развития Челябинска-2035 получается по-настоящему народной
01.02.2021 11:31
Челябинские власти заявили об устойчивом снижении безработицы
01.02.2021 11:28
В Историческом музее открылась фотовыставка «Путь к коммунизму, или дорога к счастью»
01.02.2021 11:25
После несогласованной акции за Навального полиция Челябинска возбудила уголовное дело
01.02.2021 11:06
В Копейске возбудили дело о махинациях с помещением для дошкольного учреждения
01.02.2021 11:03
Челябинский хоккеист, получивший травму на тренировке, идет на поправку
01.02.2021 10:56
В Челябинске введен единый пересадочный билет, который будет действовать в городском транспорте в течение часа
01.02.2021 10:52
В феврале жителей Челябинской области ждет трехдневная рабочая неделя
01.02.2021 10:51
В четырех городах Челябинской области продлены НМУ
01.02.2021 10:14
В Челябинской области за выходные выявлено 559 случаев ковида
01.02.2021 10:05
В Еманжелинском районе в ДТП с участием четырех иномарок погиб водитель
01.02.2021 09:54
В понедельник синоптики обещают сильное отложение изморози
31.01.2021 21:26
Андрей Фалейчик пообещал жителям копейского Кадровика решить проблему с коллектором
31.01.2021 17:55
Челябинские силовики сдержали натиск неуправляемой толпы, вышедшей на акцию за Навального
30.01.2021 19:26
В Челябинске стартовал юбилейный Кубок губернатора по дзюдо
30.01.2021 15:24
Организаторы несогласованных акций за Навального призывают людей к агрессии в отношении полицейских
30.01.2021 15:18
В Чесменском районе спасли главу поселения и журналиста, замерзавших на трассе
30.01.2021 15:14
В Металлургическом районе Челябинска без отопления остались 68 домов
29.01.2021 21:22
В Челябинской области 95-летний мужчина повел под венец «молодую»
29.01.2021 17:03
В субботу в Челябинской области обещают снег, в воскресенье – без осадков
29.01.2021 17:03
В Челябинске облсуд на месяц снизил срок мужчине, застрелившему знакомого
29.01.2021 16:57
Южноуральский омбудсмен обратилась в прокуратуру, чтобы помочь многодетной семье
29.01.2021 16:55
В Челябинской области хотят вывести «из тени» частные дома для престарелых
29.01.2021 16:51
Театр «Омнибус» принял участие в «Европейских днях наследия»
29.01.2021 16:49
Бывший заместитель начальника ГИБДД Троицка, заставивший подчиненного подделать протокол, ушел от наказания
29.01.2021 16:48
Анонсы событий и мероприятий на 30 января - первое февраля
29.01.2021 16:47
Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть
29.01.2021 16:47
Более двухсот семей Челябинска получит новое жилье взамен аварийного
29.01.2021 16:45
Вице-премьер РФ посоветовала узнать мнение жителей насчет высадки деревьев на свалке в Челябинске
29.01.2021 16:13
В Челябинской области от бешенства умерли две собаки и две лисы
29.01.2021 15:58
Вице-премьер РФ назвала главного загрязнителя воздуха в Челябинске
29.01.2021 15:52
В ГУФСИН Челябинской области заявили о росте объемов производства и числа раскрытых преступлений
29.01.2021 15:32
Отсрочка от армии и вычет по НДФЛ: Какие привилегии есть у челябинских студентов
29.01.2021 15:14
В Челябинской области еще девять классов отправлены на карантин по ОРВИ
29.01.2021 15:13
В Челябинске на спецстоянку отправили «будку охраны» на колесах
29.01.2021 14:43
В Челябинске бухгалтер похитила более пяти миллионов рублей
29.01.2021 14:42
В Челябинске ограничат движение людей и транспорта в местах возможного проведения акций за Навального
29.01.2021 14:30
В Челябинской области родители отправили ребенка в школу в два часа ночи
29.01.2021 14:20
В Челябинске в 2021 году будет создано четыре пляжа и семь площадок для выгула собак
29.01.2021 14:11
Южноуральцы в выходные смогут бесплатно сдать тест на ковид
29.01.2021 13:47
В Челябинске ищут злоумышленника, пытавшегося похитить больничный забор