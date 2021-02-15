Superjet сообщением Москва - Челябинск вернулся в аэропорт из-за технической неполадки
Самолет, вылетевший из Шереметьево в Челябинск, вернулся в столичный аэропорт из-за технических проблем. Пострадавших нет.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что самолет рейса №6259 Москва - Челябинск вернулся в аэропорт вылета Шереметьево по технической причине - из-за срабатывания одного из датчиков в кабине пилотов.
Пассажиры в ближайшее время отправились в полет. Вылет был назначен на 16:30 по московскому времени. Время прибытия в Челябинск - 21:40 (по местному времени).