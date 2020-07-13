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Там находится опасно для жизни: в Бредах закрыли филиал техникума

Происшествия
Сегодня, 13:00
Автор: 
Инна Шемаева

Повторное неисполнение предписания Госпожнадзора обернулось трехмесячным приостановлением деятельности Карталинского техникума, который расположен в Бредах (Челябинская область).

В частности, речь идет о недостаточном количестве извещателей автоматической пожарной сигнализации в нескольких корпусах и столовой, о деревянных люках, которые ведут с лестничной клетки в чердачное помещение административно-учебного корпуса, о шлейфах пожарной сигнализации, которые выполнены кабелем, распространяющим горение, об отсутствии аварийного освещения путей эвакуации в столовой и здании лабораторно-практического корпуса.

«Судебные приставы Брединского районного отделения на 90 суток опечатали двери нескольких корпусов местного филиала ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум». Причина – повторное неисполнение законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор», - сообщили в пресс-службе судебных приставов Челябинской области.

Образовательное учреждение в июле 2019 года было привлечено к административной ответственности по части 13 статьи 19.5 КоАП РФ. Спустя год повторная проверка показала, что в установленный срок несколько пунктов предписания об устранении нарушений пожарной безопасности образовательным учреждением не исполнено.

Представитель учреждения в судебном заседании сослалась на отсутствие денег.

Суд подчеркнул, что невыполнение требований предписания Госпожнадзора влечет угрозу жизни и здоровья сотрудников и учащихся данного учреждения. В качестве наказания ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» назначено административное приостановление деятельности Брединского филиала на срок 90 суток.

Двери административно-учебного, учебного, лабораторно-практического корпусов, столовой и гаража опечатаны. Судебным приставом-исполнителем осуществляется регулярный контроль сохранности печатей.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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