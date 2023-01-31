Три человека пострадали в аварии в Сосновском районе

В аварии в Сосновском районе (Челябинская область) пострадали три человека. Водитель иномарки вылетел на «встречку».

Сегодня, 31 января, на пятом километре автодороги «Шершни – Северный» на территории Сосновского района, водитель, управляя автомобилем «Хундай Элантра» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным автомобилем «Ниссан ИксТрэйл».

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Хундай» и пассажиры – двое мужчин, получили телесные повреждения и были госпитализированы», - сообщили в ГИБДД Челябинской области.

Сотрудниками полиции проводится проверка.

