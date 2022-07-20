Три тонны нелегального металлолома нашли полицейские Челябинска

По поручению главного полицейского Челябинской области Михаила Скокова полицейские продолжают выявлять нелегальные пункты приема металла. На этот раз полицейскими Челябинска был накрыт склад, на котором было обнаружено три тонны металла.

Сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Челябинску выявили и пресекли нелегальную деятельность пункта приема металлолома, расположенного на Копейском шоссе.

Полицейскими установлено, что деятельность данной точки осуществлялась в нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных металлов.

«В отношении работника металлоприемки составлены административные протоколы по статьям 14.26 – «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения» и 14.1 КоАП РФ - «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

В рамках административного производства из указанного пункта изъято свыше трех тонн черного лома и электронно-измерительный прибор.

Полицейские напоминают, что за нелегальный оборот лома черного и цветного металла предусмотрена административная ответственность в виде штрафов: от полутора до восьми тысяч рублей для физических лиц, от трех до десяти тысяч рублей для должностных лиц и от 30 000 рублей до 200 000 рублей для юридических лиц с конфискацией предмета совершения административного правонарушения, металлического лома и отходов черных металлов.

Напомним, проверки пунктов приема металла проводятся по поручению начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова.

Давая поручение провести масштабные проверки, Михаил Скоков отметил, что в Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки, руководствуясь принципом «спрос рождает предложение». При этом законность происхождения сдаваемого металла их совершенно не интересует. Своими действиями организаторы незаконных точек металлоприема покрывают преступников. Ущерб от их действий может оказаться весьма ощутимым.