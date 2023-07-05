Троицкий экспедитор украл деньги...чтобы выпить

В Троицке грузчик-экспедитор присвоил 68 тысяч рублей, чтобы купить алкоголь. Мужчина получил от магазина деньги за доставленный товар и скрылся.

Полицейские Троицка установили и задержали сотрудника коммерческой компании, подозреваемого в присвоении полученных средств. О произошедшем в дежурной части МО МВД России «Троицкий» рассказал представитель организации, доставляющей в магазины соки и газированные напитки. По его словам, после очередного рейса грузчик-экспедитор не вернул деньги, полученные им за доставку и оплату товара, а затем не вышел на работу. Сумма ущерба составила 68 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска установили местонахождение 37-летнего подозреваемого. Ранее неоднократно судимый мужчина признался, что полученные за товар деньги потратил на собственные нужды, в том числе и на покупку алкоголя.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража), сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.