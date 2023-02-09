У подростков, избивших сверстников в ОЦ-5 Челябинска, изъяты пистолет и винтовка

У подростков, избивших сверстников в стенах образовательного центра №5 Курчатовского района Челябинска (микрорайон «Парковый»), изъято оружие - аэрозольный пистолет и пневматическая винтовка. Кроме того, в ходе проведенных обысков у нападавших изъяты молотки.

Отметим, в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство», подозреваются трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Парню, которому уже есть 18 лет, предъявлено обвинение по данной статье Уголовного Кодекса. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении школьников.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков, по данным следствия, днем восьмого февраля в ходе драки, произошедшей на почве бытового конфликта, подростки нанесли побои знакомым сверстникам. В лечебное учреждение с побоями обратились трое потерпевших – ребятам оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, после вопиющего инцидента в стенах образовательного учреждения, зафиксированного камерами видеонаблюдения, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова потребовали у ответственных лиц провести срочную служебную проверку, дать оценку действиям должностных лиц и охраны школы. Глава региона также обратился к правоохранительным органам - с просьбой усилить профилактическую работу в образовательных организациях Южного Урала.