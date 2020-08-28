У жителя Казахстана изъято 750 килограммов наркотиков

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Казахстана, который обвиняется в «Незаконное производство и приготовление к незаконному производству наркотических средств», «Приготовление и покушение на незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконное хранение прекурсоров наркотических средств».

По версии следствия обвиняемый совместно с неустановленными следствием лицами на территории садового товарищества в Копейске разместил химическое оборудование, реагенты и прекурсоры, где серийно производили наркотические средства в особо крупных размерах для последующего незаконного сбыта.

«Мини-завод» был оборудован современным комплексом охраны и видеоконтроля, датчиками движения, специальной системой вентиляции и фильтрации воздуха, автономным отоплением, водоснабжением и освещением, использовалось дорогостоящее промышленное лабораторное оборудование и посуда», - сообщили в региональном полицейском главке.

«В 2019 году обвиняемый изготовил партию наркотических средств более 26 килограммов, которую хранил в целях последующего сбыта, однако был задержан сотрудниками полиции. Кроме изготовленных наркотических средств у обвиняемого изъяты ранее изготовленные синтетические наркотические средства массой более 28 килограммов и более 700 килограммов прекурсоров, использованных им для производства наркотических средств», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД РФ по Челябинской области.

На период следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.