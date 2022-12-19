Убийца из Карабаша, напавший в суде на полицейских, пока останется в СИЗО

Кыштымский городской суд (Челябинская область) рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения осужденному за убийство, пытавшемуся совершить побег из суда.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 15 декабря в городском суде Карабаша осужденный за убийство мужчина после оглашение приговора напал на двоих полицейских-конвоиров, нанеся им ранения металлическим предметом. После нападения на стражей порядка он выбежал из помещения суда. Осужденного задержали после применения полицейским табельного оружия.

Один из пострадавших сотрудников госпитализирован в тяжелом состоянии, другому назначено амбулаторное лечение.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям 317 УК РФ - «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и 313 УК РФ - «Побег из-под стражи».

«Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2023 года», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как пояснили в прокуратуре, карабашец осужден за убийство на девять лет и десять месяцев, но в колонию его пока не отправят. Он будет находиться в СИЗО для проведения необходимых следственных действий в рамках новых возбужденных уголовных дел.

Добавим, в главном управлении МВД России по Челябинской области проводят проверку, направленную на установление объективной картины случившегося и установление всех обстоятельств происшествия, произошедшего в Карабашском суде.