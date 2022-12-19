19.12.2022
Убийца из Карабаша, напавший в суде на полицейских, пока останется в СИЗО
19.12.2022
Экс-участника проекта «Дом-2» отправили в СИЗО Челябинска
19.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 20 декабря (18+)
19.12.2022
Челябинской области компенсируют потери от предоставления инвестиционных вычетов
19.12.2022
Сбор помощи для участников СВО объединяет все больше жителей Челябинской области
19.12.2022
Непогода задержала «Ласточку» по пути из Магнитогорска в Челябинск и еще ряд поездов
Убийца из Карабаша, напавший в суде на полицейских, пока останется в СИЗО
15.12.2022
В Сатке вынесен приговор мужчине, который убил отца-инвалида
12.12.2022
Арестован житель Сосновского района, который спрятал труп своей бывшей жены в лесу
07.12.2022
Искусство с огоньком: частный театр не соответствовал противопожарным требованиям
30.11.2022
В деревне Мельниково в детском саду замерзают дети
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022
Радмила Тонкович: Западу не перечеркнуть вековое братство Сербии и России
15.12.2022
Раненые бойцы в Ясиноватой получили гостинцы из Челябинской области
15.12.2022