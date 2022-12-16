В суде Карабаша осужденный за убийство напал на полицейских-конвоиров

В городском суде Карабаша (Челябинская область) осужденный за убийство мужчина днем 15 декабря, после оглашение приговора, напал на двоих полицейских-конвоиров, нанеся им ранения металлическим предметом.

После нападения на стражей порядка он выбежал из помещения суда. Осужденного задержали после применения полицейским табельного оружия.

Как сообщает следственное управление СКР по Челябинской области, пострадавшим в результате нападения сотрудникам правоохранительных органов оказали необходимую медицинскую помощь. Следствием устанавливаются все обстоятельства ЧП в стенах суда.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и 313 УК РФ «Побег из-под стражи».