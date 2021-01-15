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Участника группы «Синий кит» отправили под стражу

Челябинский областной суд, рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении жителя Московской области Никиты Неаронова, который являлся участником «группы смерти» «Синий кит», изменил приговор Брединского районного суда от седьмого сентября 2020 года. Он отправлен в колонию.

Никита Нестеров был признан виновным в покушении на доведение пяти несовершеннолетних потерпевших до самоубийства путем жестокого обращения, если при этом преступление не было доведено до конца. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и пять месяцев.

«От отбывания наказания он был освобожден в связи с поглощением срока назначенного наказания временем содержания его под стражей, засчитанным по ранее вынесенному приговору Ленинского районного суда Челябинска от 23 декабря 2019 года.

Кроме того, приговором Брединского районного суда Неаронов оправдан по обвинению в совершении еще двух аналогичных преступлений, в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Напомним, Никита Неаронов через интернет-приложение систематически, последовательно оказывал психологическое воздействие на потерпевших, одна из которых проживает в городе Челябинске, другая в - Амурской области, с целью доведения их до самоубийства. Он призывал их к нанесению ран на своем теле, давал обязательные к исполнению задания о необходимости прослушивания и просмотра аудио-и видеоматериалов со сценами насилия, суицидов, тем самым формируя депрессивную направленность сознания.

«Неаронов, находясь в Москве и Московской области, проявляя цинизм и пренебрежение к жизни и здоровью потерпевших, с целью доведения их до самоубийства, вовлекал несовершеннолетних пользователей социальной сети «Вконтакте» в коммуникацию с ним. После того, как контакт был налажен, Неаронов побуждал собеседников к выполнению ряда заданий, склонявших их совершать активные аутоагрессивные действия: порезать лезвием руку и губу, зучать музыку, видео, стихи на тему суицида, в том числе в четыре утра, вспоминать психотравмирующие моменты из жизни, сесть на край крыши высотного дома», - добавили в пресс-службе суда.

Однако свой замысел довести до конца Неаронов не смог, поскольку все потерпевшие самостоятельно отказались от самоубийства.

Судебная коллегия по уголовным делам областного суда удовлетворила представление прокурора, усилив осужденному наказание, увеличив срок до пяти лет лишения свободы в колонии общего режима (фактически ему предстоит отбывать наказание в виде лишения свободы сроком семь месяцев, остальная часть считается отбытой). Областной суд также изменил Неаронову меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Ранее Еткульский районный суд огласил приговор куратору суицидальной группы "Синий кит" Илье Сидорову. Он признан виновным в доведении несовершеннолетней до покушения на самоубийство и в вымогательстве. Сидоров осужден на три года.

26-летнего столичного почтальона взяли под стражу в июне 2018 года (уголовное дело было возбуждено в мае 2017-го после попытки 14-летней девочки из Еткульского района совершить суицид). По версии следствия, с середины апреля 2016 года молодой человек вступил в социальной сети в диалог с девочкой-подростком и под видом игры «Синий кит» стал давать ей задания суицидального характера. Через месяц после отказа школьницы выполнить последнее задание он стал угрожать убить ее саму и ее родителей.

Кроме того, по версии следствия, Сидоров вымогал у девочки 23 тысячи рублей. После всего этого школьница попыталась покончить с собой. Врачам удалось ее спасти. Повторная попытка удалась - 21 июля 2017 года тело девочки-подростка обнаружили в родном селе в Еткульском районе.