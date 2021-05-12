В Сосновском районе спасатели предотвратили попытку самоубийства

В деревне Шигаево (Сосновский район, Челябинская область) 19-летний парень хотел покончить с собой, сбросившись с водонапорной башни. Спасатели уговорили его не идти на столь опрометчивый шаг.

11 мая около 18 часов, очевидцы позвонили в полицию и сообщили о мужчине, находящемся на верху старой водонапорной башни. К месту происшествия были вызваны сотрудники полиции, областной поисково-спасательной службы, скорой помощи. Доступ к пострадавшему был крайне опасен - неустойчивая, кирпичная конструкция подвержена частичному разрушению. Попытки участников спасательной операции уговорить молодого человека самостоятельно спуститься на землю были безуспешны.

Как сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона, одновременно с переговорами спасатели мобильного отряда областной ПСС подготовили страховочную систему для спуска пострадавшего с применением альпинистского снаряжения. К 20 часам спасатели наладили с мужчиной контакт, отговорили от поспешных действий и, осуществляя страховку с двух сторон, помогли спуститься вниз. Пострадавший передан сотрудникам сокрой помощи и полиции.