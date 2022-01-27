В СИЗО Магнитогорска покончил с собой мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии девочки

25 января 2022 года в СИЗО-2 ГУФСИН России по Челябинской области был обнаружен обвиняемый без признаков жизни. Заключенный под стражу мужчина находился в СИЗО города Магнитогорска по обвинению в совершении преступления сексуального характера в отношении девочки.

По информации из собственных источников, она была его падчерицей.

Как сообщила руководитель пресс-службы ГУФСИН по Челябинской области Ольга Емельянова, предварительная причина смерти - суицид. На место происшествия прибыл медицинский работник пенитенциарного учреждения, были проведены реанимационные мероприятия, но положительного результата они не дали.

В настоящее время по факту смерти обвиняемого сотрудниками аппарата главного управления ФСИН по Челябинской области проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следственные органы также проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Заключенный под стражу мужчина находился в СИЗО Магнитогорска по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьями «Действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».