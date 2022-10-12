В Челябинске молодой участковый покончил жизнь самоубийством

В Калининском районе Челябинска 25-летний участковый покончил жизнь самоубийством. Его тело было найдено под окном дома, в котором он жил.

Известно, что погибший полицейский был старшим лейтенантом и работал участковым уполномоченным.

В региональном полицейском главке факт смерти сотрудника подтвердили. По данному факту проводится служебная проверка.