Минобороны заплатит семье за смерть солдата-срочника из Магнитогорска

Пресненский районный суд Москвы взыскал с министерства обороны РФ 1,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу отца и сестры погибшего рядового срочной службы из Челябинской области. В общей сложности суды взыскали с Минобороны РФ 4,8 миллиона рублей в пользу семьи срочника, сообщил в своем Telegram-канале правозащитник Павел Чиков.

Ранее Уссурийский гарнизонный военный суд взыскал с три миллиона рублей в качестве компенсации в пользу других близких погибшего — матери и двух сестер.

В ноябре 2018 года 18-летний призывник из Магнитогорска Станислав Кузема был призван на срочную службу и направлен в артиллерийскую бригаду в Приморском крае. В марте 2019 года срочник стал жертвой неуставных отношений и покончил жизнь самоубийством. Его тело нашли в лесном массиве недалеко от полевого лагеря.

Административное расследование пришло к выводу, что причиной суицида стал «нервно-психологический срыв, вызванный физическим и моральным давлением в виде побоев» со стороны старшего лейтенанта, отмечает правозащитник.

В ноябре 2019 года Уссурийский гарнизонный военный суд признал офицера виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий и приговорил к шести годам лишения свободы. В последующем законность приговора подтвердили три вышестоящие судебные инстанции.

В исковом заявлении потерпевшие отмечали, что смерть близкого оставила глубокую психологическую травму. Отец юноши, будучи тренером, два года подряд проводит турнир по боевым искусствам в память о сыне, подчеркнул правозащитник.

Инна Шемаева