15.04.2023
Челябинцы могут выбрать территорию для благоустройства
15.04.2023
Участники потасовки в Магнитогорске: Никакого межнационального конфликта не было
14.04.2023
Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске
14.04.2023
По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело
14.04.2023
В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту
14.04.2023
Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России
Участники потасовки в Магнитогорске: Никакого межнационального конфликта не было
11.04.2023
Челябинский суд продлил экс-участнику «Дома-2» Джавадову содержание под стражей до лета
23.11.2022
Житель Златоуста расстрелял машину соседа из-за громкой музыки
06.09.2022
В отношении челябинца, напавшего на троллейбус, возбуждено уголовное дело
08.02.2018
Пьяного наркомана привлекут за дебош в поезде
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023
«Без срока давности»: челябинские эксперты рассказали о преступлениях нацистов
13.04.2023
В Челябинской области могут досрочно завершить охотничий сезон
13.04.2023
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023