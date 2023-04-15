Участники потасовки в Магнитогорске: Никакого межнационального конфликта не было

Подростки из Магнитогорска (Челябинская область), которые напали на прохожих с топорами и палками, извинились и пожали друг другу руки.

В распоряжении редакции «Урал-пресс-информ» есть видео извинений.

«Вчера между двумя сторонами произошел конфликт, но никакого межнационального конфликта не было. Мы друг другу пожали руки. Целоваться, конечно, не будем. Но, все у нас нормально. Все, что просочилось в СМИ - все это неправда», - сказал один из участников потасовки.

Напомним, что ранее жители Магнитогорска рассказали о нападении подростков в парке, произошедшем 13 апреля. Очевидцы сообщили, что у группы людей численностью 20-25 человек в руках были палки и топоры, один из гуляющих получил гематомы от ударов. Прокуратурой Челябинской области по жалобе жителей организована проверка.

Полицейскими подростки были установлены и опрошены. Стражи порядка Челябинской области пресекают любые конфликтные ситуации, оперативно реагируют и пресекают действия деструктивных групп в регионе.