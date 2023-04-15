Полицейскими установлены и опрошены подростки, напавшие в Магнитогорске

В Магнитогорске (Челябинская область) оперативно установлены и опрошены подростки, напавшие на прохожих с топорами и палками.

«Сотрудниками полиции Челябинской области в ходе мониторинга сети интернет были выявлены публикации о том, что в Магнитогорске в одном из парков группа подростков напала на прохожих. Полицейскими участники происшествия были оперативно установлены и опрошены», - рассказали в региональном полицейском главке.

Напомним, что ранее жители Магнитогорска рассказали о нападении подростков в парке, произошедшем 13 апреля. Очевидцы сообщили, что у группы людей численностью 20-25 человек в руках были палки и топоры, один из гуляющих получил гематомы от ударов. Прокуратурой Челябинской области по жалобе жителей организована проверка.