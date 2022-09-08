УФСБ Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в особо крупном размере

В Челябинской области вступил в силу приговор Сосновского районного суда, признавшего жителя Свердловской области виновным по части третьей 30, части пятой статьи 228.1 УК России «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)».

Суд приговорил виновного к девяти годам лишением свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, ранее судимый за незаконный сбыт наркотиков гражданин с целью личного обогащения незаконно приобрел наркотическое средство мефедрон для его последующего сбыта в различных регионах России. Сбыт он планировал осуществить через тайниковые закладки, используя интернет-магазин.

Партию наркотика мужчина хранил в тайнике на территории Сосновского района. В апреле этого года при выемке мефедрона из тайника и его перевозке жителя соседнего региона задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области. У задержанного изъято около десяти килограммов мефедрона.

Уголовное дело расследовал следственный орган УФСБ.