08.09.2022
Нацпарк «Таганай» впервые в его истории исследовали знатоки моллюсков
08.09.2022
УФСБ Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в особо крупном размере
08.09.2022
Фсе на барьбу с безграматнастью!
07.09.2022
Челябинский цинковый завод улучшает условия труда работников
07.09.2022
Предстоящей ночью ограничат движение на М-5 в районе Кунашака
07.09.2022
Челябинские подрядчики заменят по гарантии все погибшие деревья и высадят новые
УФСБ Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в особо крупном размере
18.06.2021
Семейный подряд: в Челябинске мать «страховала» сына, делавшего «закладки»
08.07.2016
Деньги от продажи наркотиков не пошли впрок жителю Чебаркуля – за 10 миллионов он на восемь лет лишился свободы
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022