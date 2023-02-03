УФСБ пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в Сосновском районе

Сосновский районный суд признал четверых челябинцев виновными в покушении на незаконный сбыт мефедрона в особо крупном размере. Все осужденные оказались причастны к организации деятельности интернет-магазина, торговавшего наркотиками.

Подельников с девятью килограммами мефедрона сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали в Сосновском районе в январе прошлого года. Установлено, что наркотическое средство жители южноуральской столицы планировали сбыть через тайниковые закладки.

Ранее все задержанные отбывали различные наказания за сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Суд приговорил участников преступной группы к наказанию в виде лишения свободы сроком от семи лет (с отбыванием в исправительной колонии строгого режима) до 11 лет (с отбыванием в исправительной колонии особого режима) со штрафами в размере до 150 тысяч рублей.