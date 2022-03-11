Уголовное дело в отношении главного инженера водоканала Копейска направлено в суд

Прокуратура Копейска (Челябинская область) направила в суд уголовное дело о получении взятки главным инженером МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрием Луценко. Судить также будут и взяткодателей из числа руководства фирмы «Дельтастройкомплект» (ДСК).

Как сообщила сегодня, 11 марта, старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, по версии следствия главный инженер МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» Юрий Луценко, являясь председателем и членом закупочной комиссии, получил от руководителей ООО «ДСК» взятку в размере 346 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту участка системы водоотведения (самотечного коллектора), а также подписание акта приема-передачи выполненных работ и осуществление оплаты по договору.

«В мае 2021 года Луценко доложил директору МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» о выполнении работ в полном объеме, убедил подписать акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ, осознавая, что объемы фактически выполненных работ не соответствуют отраженным на сумму свыше 450 тысяч рублей (не выполненны на указанную сумму работы по благоустройству после ремонта коллектора)», - добавила Мамаева.

Затем, исполняя обязанности директора МУП, главный инженер дал указание главному бухгалтеру произвести оплату по договору, а также подписал соответствующие реестры на оплату счетов.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Челябинской области.