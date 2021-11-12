Гражданин Узбекистана приехал в Челябинск, чтобы «подсаживать» горожан на героин

Сотрудники полиции Челябинска задержали жителя Узбекистана, который покушался на сбыт героина. У иностранного гражданина обнаружена крупная партия наркотиков.

Мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску у дома по улице Культуры.

«В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято 55 свертков, обмотанных липкой лентой, с веществом, которое направлено на исследование. Его общая масса составила около ста граммов. Установлено, что наркотическое средство подозреваемый приобрел посредством сети Интернет с целью последующего сбыта бесконтактным способом на территории города», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Мужчине грозит до 20-ти лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.