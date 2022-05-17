В Агаповском районе подросток погиб во время демонтажа здания старой школы

Прокуратура Агаповского района (Челябинская область) организовала проверку по факту получения смертельных травм 17-летним подростком, который принимал участие в демонтаже здания старой школы.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, 16 мая в поселке Озерный 17-летний подросток получил смертельные травмы в ходе работ по демонтажу здания старой школы. Несовершеннолетний от полученных травм скончался в лечебном учреждении.

Предварительно установлено, что подросток неофициально трудился у индивидуального предпринимателя. Прокуратура проверит исполнение трудового законодательства при привлечении к труду несовершеннолетнего.

Ранее прокуратура Агаповского района организовала проверку по факту получения смертельных травм 12-летним мальчиком. ЧП произошло в поселке Первомайский. В здании бывшего овощехранилища произошло обрушение кровли, вследствие чего завалило обломками 12-летнего ребенка, который скончался в ходе транспортировки в больницу в машине скорой помощи.