В Агаповском районе ребенок погиб после обрушения кровли

Прокуратура Агаповского района (Челябинская область) организовала проверку по факту получения смертельных травм 12-летним мальчиком.

Установлено, что 16 мая в доме по улице Набережной в поселке Первомайский в здании бывшего овощехранилища произошло обрушение кровли, вследствие чего завалило обломками 12-летнего ребенка, который скончался в ходе транспортировки в больницу в машине скорой помощи.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, прокуратурой будет проверено исполнение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики.

Также будет проверено исполнение вопросов обеспечения безопасности собственником здания.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратурой поставлен на контроль ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственными органами СУ СК РФ по Челябинской области.