В Аргаяше пассажирский поезд сбил пьяную женщину

В дежурную часть Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что на станции Аргаяш пассажирский поезд сбил женщину. Она была пьяна и переходила железнодорожные пути на красный сигнал светофора.

ЧП произошло вечером девятого августа. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили 37-летнюю жительницу села Аргаяш, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

«Машинист пассажирского поезда «Пенза – Нижневартовск», увидев человека на путях, подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось. Женщина с травмами различной степени тяжести была доставлена в одну из больниц города Челябинска. Стоянка поезда составила 11 минут», - сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Переходить железнодорожные пути разрешено только в установленных местах на разрешающий сигнал светофора. Перед переходом необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомотива, вагонов.