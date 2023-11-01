В Аргаяшском районе инвалид на коляске ограбил двух женщин и убежал

В Аргаяшском районе Челябинской области 52-летний инвалид первой группы на коляске ограбил двух женщин и убежал с места преступления (ранее судимый неработающий мужчина может самостоятельно передвигаться).

Грабителя оперативно отыскали полицейские из райотдела, выяснив, что данный гражданин познакомился на улице с компанией и стал распивать с ними спиртные напитки. С одной из собеседниц у инвалида на коляске возник конфликт с применением физической силы. Злоумышленник отобрал у жертвы телефон и убежал.

На следующий день подозреваемый вновь распивал спиртные напитки в незнакомой компании - на том же самом месте. И попросил у женщины сотовый телефон, чтобы позвонить родственникам. Не дозвонился и убрал его в карман. Женщина, хватившись, что телефон ей не вернули, нашла свой мобильный в кармане случайного знакомого. Снова случился конфликт. Снова – с применением физической силы. Потасовка закончился тем, что инвалид спрыгнул с коляски, вырвал из уха потерпевшей золотую сережку и скрылся.

Информация о совершенном преступлении была незамедлительно передана наружным нарядам. При проверке прилегающей территории возле одного из подъездов полицейские увидели мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Он был задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «г» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж».

В порядке статьи 91 УК РФ подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Похищенную сережку мужчина успел сдать в комиссионный магазин, а телефон, украденный у первой потерпевшей, он попросту потерял.